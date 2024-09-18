На Украине военный сбор увеличат до 5% и снизят расходы на реабилитацию боевиков

Рада приняла в первом чтении законопроект о повышении военного сбора с 1,5% до 5% для всех граждан.

Военный сбор в размере 1,5% от дохода был введен 1 апреля 2014 года. В связи с нехваткой денег он радикально увеличивается. Как заявил депутат Тарас Батенко, людей просто вгоняют в нищету ради продолжения военных действий. Только за первое полугодие уровень закрытия физлиц-предпринимателей вырос на 54% и достиг 92 тыс., что говорит о разорении населения.

Параллельно в 2025 году сократят на 53% расходы на реабилитацию боевиков, сообщила депутат Ирина Констанкевич. Она возмущена, что теперь бывших и нынешних боевиков негде и не за что будет лечить.

"Реабилитация находится в критически плохом состоянии. Мы имеем мизерное количество реабилитационных учреждений - всего-навсего сто на 1 миллион 200 тысяч, а мы ожидаем 4 миллиона наших ветеранов. Где они будут проходить реабилитацию?" – сокрушается Констанкевич.

При этом Рада поддержала увеличение военных расходов на 12 миллиардов долларов. Они составят почти 90 миллиардов, доходы - половину этой суммы. Другую половину покрывают страны Запада, но в следующем год ожидается ухудшение ситуации. Замминистра финансов Украины Ольга Зыкова заявляла, что Киев нуждается в увеличении внешнего финансирования в 2025 году на 12-15 миллиардов долларов.

Также режим примерно на 10% сократит социальные расходы, как и требовали на Западе.