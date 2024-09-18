18 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Shot: Трое полицейских пострадали в ходе стрельбы у офиса Wildberries

Трое полицейских пострадали в ходе конфликта у центрального офиса Wildberries в Москве, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, одного из правоохранителей погрузили в машину скорой на каталке, предварительно, ему потребуется госпитализация. На данный момент задержано 9 человек.

Mash пишет, что среди пострадавших после стрельбы у головного офиса WB — бойцы смешанных единоборств Абубакар Местоев и Умар Чичаев, а также боксер Рашид Кодзев, которые были в компании Владислава Бакальчука.

Как утверждает телеграм-канал, несколько задержанных участников конфликта оказывали сопротивление во время задержания.

Ранее WB Russ заявила о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука вместе со своей охраной в офис компании в Москве.

Совладелица WB Татьяна Бакальчук назвала неудачной попыткой рейдерского захвата действия ее мужа. Она заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве.

"Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел", — заявила Бакальчук.

В свою очередь, Владислав Бакальчук назвал произошедшее провокаций, заявив, что на него попытались напасть, когда он приехал на переговоры в офис WB. Однако его супруга утверждает, что "никто ни о каких переговорах не договаривался", а заявление о "якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно".

Теги: Wildberries, офис, стрельба, полицейские


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