Главу Артемовского Константина Трофимова задержали силовики

Главу города Артемовский Константина Трофимова задержали силовики. Вероятно, речь может идти о подозрении в коррупции.

Как сообщает 66.RU со ссылкой на осведомленный источник, сегодня сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУВД ворвались в кабинет мэра для задержания. После этого кабинет был опечатан.

В приемной главы информацию не подтверждают, но и не опровергают. На просьбу связаться с градоначальником отвечают, что тот отсутствует на рабочем месте. По данным СМИ, речь может идти о взятках, которые якобы давали мэру.

В СКР и МВД подтверждают информацию о задержании главы одного из свердловских муниципалитетов, однако фамилий не называют.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили о расследовании уголовного дела коррупционного характера, в рамках которого проводятся необходимые мероприятия.

"Оперативное сопровождение следственных действий наших коллег из СКР осуществляют сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области. Работа находится на первоначальном этапе, поэтому более точные и подробные обстоятельства пока не разглашаются", - добавил руководитель свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что Счетная палата выявила нарушения в работе МУП "Наш дом Артемовский", после чего предприятием заинтересовались и в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции.