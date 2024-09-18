СК: Задержан начальник автобронетанковой службы ЦВО

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, в 2023 году Минобороны России был заключен ряд государственных контрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым. Исполнение контрактов, стоимость которых превышала 140 млн рублей, контролировал Путилов.

Как считают в СК, "в целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов" Путилов получил взятку от представителя ИП Чудинова в размере 10 миллионов рублей.

16 сентября Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела против начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина. Им вменяют получение взятки в особо крупном размере.