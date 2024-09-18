В Екатеринбурге кафе заплатит более 200 тысяч рублей за упавший на машину зонт

В Екатеринбурге кафе выплатит компенсацию за упавший на машину зонт.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, все случилось еще в июле 2022 года. На автомобиль, припаркованный на улице Щербакова в уральской столице, рухнул уличный зонт с летней веранды местного кафе. В результате "Форд Фокус" получил повреждения, ущерб от которых был оценен в 218,5 тысяч рублей. Также владелице авто пришлось заплатить за услуги специалиста 12 тысяч рублей.

Женщина подала иск в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, в котором просила взыскать с кафе ущерб, расходы по оплате услуг специалиста, а также госпошлину – 5 тысяч 385 рублей. Суд посчитал, что нанесенный ущерб находится в причинно-следственной связи с ненадлежащим хранением имущества кафе, и удовлетворил требования.

Ответчик не согласился с суммой вреда и обжаловал решение в Свердловском областном суде. Однако там оставили его без изменений и оно вступило в силу.

Напомним, недавно житель Екатеринбурга сумел отсудить компенсацию за травму, полученную им на крыльце магазина.