В Тюменской области застройщик выплатит больше двух миллионов рублей родным рабочего, погибшего на стройке

Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени провела проверку по обращению матери погибшего на стройке работника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

1 декабря прошлого года мужчина занимался проведением трубопроводов в строящемся многоквартирном доме. В первый рабочий день мужчина упал с высоты 13 этажа в вентиляционную шахту, которая не была огорожена, а закрыта пенопластом, покрывшимся слоем строительной пыли.

21-летний работник погиб на месте.

Региональное отделение Социального фонда России отказало матери погибшего в назначении единовременной страховой выплаты в размере 2 млн руб., поскольку работник не успел подписать трудовой договор. Прокуратура обратилась в суд. Суд требования удовлетворил и взыскал компенсацию в размере 2,2 млн рублей в пользу матери и родной сестры погибшего. После вступления в силу решения суда, прокуратура проконтролирует его исполнение.