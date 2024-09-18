Wildberries - разборки собственников продолжаются. WB Russ сообщает о попытке проникновения Бакальчука в офис компании

WB Russ заявила о попытке незаконного проникновения Владислава Бакальчука вместе со своей охраной в офис компании в Москве.

"Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной, правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная", – говорится в заявлении компании.

Shot пишет, что накануне восемь мужчин были задержаны во время попытки прорыва в офис Wildberries. Якобы они приехали к офису на Романовом переулке и устроили дебош. По данным телеграм-канала, неизвестные пытались выяснить отношения по поводу помещений маркетплейса. Shot добавляет, что сегодня разборки у офиса в бизнес-центре "Романов Двор" продолжились. Очевидцы сообщают о стрельбе и раненых.

Ранее стало известно, что ООО "РВБ", объединенная компания маркетплейса Wildberries и оператора наружной рекламы Russ, намерена подать иск к "ВБ Девелопмент", учредителем которой является Владислав Бакальчук.

В июне стало известно о слиянии Wildberries с компанией Russ Outdoor. Участников рынка новость удивила, поскольку масштабы у двух компаний слишком разные: WB — один из ведущих игроков на рынке онлайн-ритейла, Russ Outdoor — гораздо более мелкий бизнес.

В июле муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что его жена связалась с рейдерами, пытающимися захватить семейный бизнес. У Татьяны своя версия: с мужем она разводится и никакого захвата нет, слияние добровольное и в интересах компании.