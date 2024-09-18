В 2024 году правоохранители Астраханской области выявили 26 наркопреступлений, совершённых мигрантами

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл очередное заседание региональной антинаркотической комиссии (АНК). Обсуждали вопросы профилактики вовлечения иностранных граждан в незаконный оборот наркотиков.

Глава региона отметил актуальность темы участия мигрантов в обороте наркотических средств в целом по стране, а также в Астраханской области.

О текущей работе по предупреждению наркопреступности среди иностранных граждан доложил заместитель начальника Управления по вопросам миграции регионального УМВД Вячеслав Бараков. По его словам, за семь месяцев 2024 года на миграционный учёт в регионе поставлено почти 30,7 тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. По результатам медицинских обследований в текущем году 43 иностранным гражданам отказано в выдаче медзаключения, подтверждающего отсутствие у них фактов употребления наркотиков. Приняты решения о сокращении сроков пребывания в Российской Федерации, а также аннулирован один вид на жительство и шесть трудовых патентов. В 2024 году в Астраханской области 106 иностранных граждан совершили 113 преступлений, в том числе 26 по линии незаконного оборота наркотических средств.

Врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД Денис Кульченко сообщил, что с января по август к уголовной ответственности за сбыт, передачу, употребление наркотиков привлекли 26 иностранцев. Восемь наркопреступлений совершено в составе организованной преступной группы.

Параллельно с выявлением преступлений и проверками сотрудники областного УМВД ведут профилактическую работу среди мигрантов. Профилактика наркопреступлений на постоянной основе ведётся среди иностранных студентов астраханских учебных заведений. Замминистра образования и науки Астраханской области Ирина Мудрая доложила, что в учебных заведениях региона обучаются более 200 школьников и свыше 6000 студентов из разных стран. Обучающихся привлекают к участию в мероприятиях, проходящих в рамках антинаркотических акций. Об опасности употребления наркотиков и наступающих последствиях рассказывают медработники и сотрудники полиции.

Игорь Бабушкин подчеркнул необходимость продолжения профилактической работы с иностранными гражданами, проживающими на территории области, а также всей молодёжью: «Они должны знать об ответственности за незаконный оборот и употребление запрещенных веществ. Нужно постоянно разъяснять молодежи, что наркотики – это зло. А их распространение грозит уголовным преследованием и большими тюремными сроками».

Также на заседании дали оценку эффективности работы АНК Ахтубинского района. Губернатор поручил главам всех районов усилить антинаркотическую деятельность и активизировать работу по выявлению и уничтожению очагов дикорастущей конопли.