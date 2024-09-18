Замгубернатора поблагодарил СССР за запасы нефти, на которых до сих пор живет страна

Первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев сообщил, что Россия до сих пор продает запасы нефти, разработанные в СССР.

"Спасибо нашим предкам", - сказал чиновник на Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени.

Отметим, что Югра добывает 2/3 российской нефти, в этом регионе расположены крупнейшие нефтяные провинции, разведанные еще в СССР.

Замгубернатора уточнил, сегодня власти округа активно ищут и применяют технологии для разработки уже трудноизвлекаемых запаcов нефти. С 2013 года от добычи нефти на таких месторождениях в федеральный бюджет поступило 1,9 трлн руб.