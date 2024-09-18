Чиновники посетовали, что в России мало газа

Первый заместитель губернатора Ямала Александр Калинин считает, что в России мало доступных для системы газоснабжения запасов газа. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он заявил в Тюмени на Промышленно-энергетическом форуме TNF.

"Запасов, вроде, много, а вот тех из них, что доступны для системы газоснабжения, мало", - сказал чиновник .

По его словам, в регионе есть много трудноизвлекаемых запасов газа, с которыми надо работать: следует инвентаризировать запасы газа, ранжировать их и понять, какие стоит разрабатывать.

В 2023 году Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых оценила обеспеченность извлекаемыми запасами газа в РФ в 90 лет. По данным ведомства, текущие извлекаемые запасы газа в России составляют 67 трлн кубометров. При этом, по данным ГКЗ, 54% запасов газа относятся к трудноизвлекаемым.

Тем не менее, по объему разведанных запасов природного газа Россия занимает первое место среди стран с богатейшими ресурсами этого энергоносителя. На Ямале добывается 90% российского газа, а главным добытчиком и налогоплательщиком является ОАО "Газпром", одна из крупнейших компаний мира. При этом уровень собственной газификации в России составляет лишь 74%.