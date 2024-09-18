СК: Охрана в челябинской школе, где подросток напал на учеников, была формальной

Охрана в школе №68 Челябинска, где подросток напал на сверстников и педагога, обеспечивалась формально, заявили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, пропускной режим фактически не осуществлялся, рамка и турникет не были подключены.

Ранее были задержаны заместитель директора школы и заместитель директора охранного предприятия. Уголовные дела возбуждены по статьям о халатности и об организации услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Нападение на школу произошло 16 сентября. Трое подростков, также преподаватель были госпитализированы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации и провести проверки во всех образовательных организациях.