СМИ: Зеленский поругался с главой МИД Польши

Встреча Зеленского с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, которая состоялась 13 сентября в Киеве, прошла на повышенных тонах, пишет польское издание Onet.

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Атмосфера была крайне напряженной, это была практически ссора. Польская сторона была шокирована хамством Зеленского, который обвинил Польшу в том, что она не поддерживают его режим в переговорах о вступлении в ЕС. В ответ Сикорский заявил, что Польше потребовалось целое десятилетие для вступления и она выполнила все требования, а этот хочет все и сразу.

Также Зеленский потребовал от Варшавы передавать ему больше военной техники и сбивать ракеты и дроны над территорией, которую контролирует украинский режим. Сикорский возмущенно ответил, что это невозможно без решения НАТО.

Еще один камень преткновения - Зеленский требует от Польши прекратить упоминать Волынскую резню. А Сикорский призывает к эксгумации жертв для достойного перезахоронения. Но в Киеве считают, что тем самым это только привлечет внимание к преступлениям бандеровцев и усилит антиукраинские настроения в Польше.

"В какой-то момент атмосфера была настолько плохой, что можно было даже говорить о стычке. Литовская делегация не пыталась поддержать польского министра", - пишет издание, указывая, что на встрече присутствовал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

На днях Сикорский пригрозил Украине жесткими мерами, если она не найдет приемлемого решения по Волынской резне. Это было сказано в интервью французской газете Le Monde как раз накануне визита в Киев, что разозлило Зеленского.

"То, что произошло в 1943 году во время немецкой оккупации Польши и Украины, было планом "украинского сопротивления" провести этническую чистку Волынской области путем массового убийства польского гражданского населения", - подчеркнул Сикорский.

Он напомнил, что были убиты порядка 100 тыс. человек. И молчать об этом нельзя. Эта тема волнует миллионы поляков. Ранее власти Польши говорили, что Украина не сможет вступить в ЕС, пока не признает Волынскую резю.