Челябинский губернатор предложил комплекс мер, чтобы повысить эффективность управления в сфере физкультуры и спорта

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне принял участие в совещании рабочей группы по подготовке заседания Совета при Президенте по развитию физкультуры и спорта, которое будет посвящено роли негосударственных организаций в этой сфере.

Совещание прошло в столице под председательством помощника Президента РФ Алексея Дюмина и Алексея Текслера как руководителя группы.

Алексей Текслер в своем докладе отметил: «Управление в области спорта сложное, многоплановое, где просматривается сочетание государственных и общественных начал. Учитывая поставленную Президентом задачу по повышению уровня удовлетворенности граждан условиями для занятий физкультурой и спортом, необходимо усовершенствование системы управления в данной области, усиление взаимодействия негосударственных организаций с органами власти, международными организациями и между собой».

Глава Челябинской области рассказал о предлагаемых рабочей группой системе мер. Так, предлагается совершенствование системы управления в области физкультуры и спорта, проработка системы финансирования негосударственных организаций, создание условий для участия юных спортсменов в спортивных соревнованиях на бесплатной основе, создание необходимых условий для реабилитации, социализации и профессиональной самореализации участников специальной военной операции.

Алексей Дюмин позитивно оценил проделанную рабочей группой работу. Отметил, что в перечне сформированных предложений есть кейсы по совершенствованию системы управления в области физкультуры и спорта, финансированию негосударственных организаций из бюджетных и внебюджетных источников и обеспечению контроля за их расходованием. Отдельный перечень предложений касается создания условий для реабилитации и профессиональной самореализации участников СВО.

«Необходимо урегулировать порядок взимания взносов [для участников состязаний – примечание редакции], чтобы обеспечить доступность соревнований для детей, особенно из малообеспеченных семей», — подчеркнул также Алексей Дюмин.

Еще одним пунктом обсуждения стал вопрос приоритезации видов спорта, установления прозрачных правил взаимодействия спортивных федераций всех уровней, взаимоувязки государственных и общественных программ развития разного уровня для достижения национальных целей развития России.

Также было отмечено, что необходимо завершить работы по учёту всех организаций в сфере спорта, формирования и ведения их актуального реестра в цифровом формате, а также дальнейшего развития механизмов финансовой поддержки спортивных федераций с учётом решения Президента России об образовании спортивного фонда.

Напомним, что, например, в Челябинской области за последние 5 лет было построено и реконструировано 85 ФОКов, стадионов и площадок для сдачи норм ГТО. В 2024 году открыт стадион имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте, четыре ФОКа в Аргаяшском, Сосновском, Уйском районах и Нязепетровске. В Челябинске продолжается строительство крытого легкоатлетического футбольного манежа и «РМК-Арены». В Магнитогорске начинается строительство бассейна с 50-метровой чашей. На Южном Урале активно развивается детско-юношеский спорт, регулярно занимаются спортом больше половины жителей области. 359 тысяч человек выполнили нормативы ГТО.

Осматривая спортобъекты Челябинской области, недавно утвержденный председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин поделился мнением по поводу увиденного так: «Это очень грамотно спланированные комплексы. Они построены в рамках федерального проекта, но с региональным колоритом - функциональность заслуживает внимания. Считаю, этот опыт надо позиционировать на другие регионы Российской Федерации».

Алексей Текслер неоднократно подчеркивал, что важно, чтобы люди в небольших населенных пунктах имели такие же возможности заниматься спортом, как и жители крупных городов.

«Со своей стороны мы и дальше готовы продолжать и наращивать объемы строительства, ремонта объектов спортивной инфраструктуры. Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, растет. Мы выполняем все индикативные показатели нацпроекта и ставим перед собой более амбициозные планы по количеству граждан, которые регулярно занимаются спортом», - акцентировал губернатор Челябинской области.

На Южном Урале в работу по вовлечению граждан больших и малых населенных пунктов системно привлекают не только госструктуры, но и негосударственные организации, используя в частности механизм конкурсов по соцзаказу.

«Благодаря социальному заказу расширяются возможности для негосударственного сектора экономики к оказанию государственных услуг по спортивной подготовке. Этим мы надеемся повысить качество оказания услуг всеми организациями, участвующими в подготовке спортсменов, благодаря созданной конкурентной среде. Пока пробуем сделать это на этапе начальной подготовки», – поясняет первый заместитель министра по физической культуре и спорту Челябинской области Анна Кодина.

В заключении заседания рабочей группы в столице стало известно, что доклад на тему «О роли негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта» будет рассмотрен на Совете по спорту, который пройдёт в октябре 2024 года в Уфе.