Рекультивация Широкореченского полигона в Екатеринбурге полностью завершится через месяц

Рекультивация полигона твердых бытовых отходов "Широкореченский" будет полностью завершена через месяц – к середине октября 2024 года. Об этом заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Такие сроки мэр обозначил сегодня в своем Telegram-канале. Орлов отметил, что площадь полигона превышает 23 гектара – это примерно 32 футбольных поля.

По его словам, экологи проделали колоссальную работу. Специалисты сформировали тело полигона и откосы, обустроили 126 скважин дегазации, сделали водосбросные канавы, высадили травосмеси и выполнили множество других необходимых мероприятий.

"Аккредитованная лаборатория регулярно проводит отбор проб по нескольким показателям: воздух, почва и вода. С каждым разом результаты исследований демонстрируют положительную динамику", - добавил Алексей Орлов.

Напомним, в июне нынешнего года рекультивацию Широкореченского полигона на месте оценил депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев. Тогда сообщалось о ряде выявленных замечаний.