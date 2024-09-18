Российские войска уничтожили две понтонные переправы ВСУ в Курской области

Российские военные за неделю уничтожили две понтонные переправы, которые украинские войска пытались использовать в Курской области. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, передает ТАСС.

Он добавил, что ВСУ безуспешно пытаются удержать свои позиции, в то же время подразделения российские военные ежедневно продвигаются.

Ранее Алаудинов назвал атаку ВСУ в Курской области решающим сражением СВО. Он пояснил, что, благодаря тому, что ВСУ бросили на Курск наиболее боеспособные подразделения, российские военные смогут нанести по ним "сокрушительный удар" и лишить Киев основных резервов.