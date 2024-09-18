В Нефтеюганске прокуратура лишила мандата вице-спикера городской думы

В Нефтеюганске суд лишил мандата вице-спикера городской думы Рафаэля Галиева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Во время проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции прокуратура установила, что депутат Нефтеюганска в 2023 г. совершил сделки по приобретению транспорта на сумму свыше 140 млн руб. Это существенно превышает его доходы и доходы его семьи за последние три года.

Справку о доходах за прошедший год депутат в установленном порядке не предоставил, направив уведомление о том, что не совершал крупных сделок, предусмотренных законом.

Прокуратура потребовала прекратить полномочия депутата, однако дума это решение отклонила. Прокуратура обратилась в суд с иском о признании решения думы города незаконным и досрочном прекращении полномочий депутата в связи с утратой доверия.

Судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.