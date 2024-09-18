На Энергодар совершена массовая атака беспилотников ВСУ

Массовая атака беспилотников ВСУ происходит на Энергодар - город-спутник Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил мэр Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.

По его словам, газовоз получил повреждения на территории заправки, расположенной при въезде в город.

Сеновоз отметил, что сохраняется опасность применения противником БПЛА по инфраструктуре Энергодара.

Прилетов на территории ЗАЭС в результате атаки ВСУ на Энергодар не зафиксировано, сообщили на станции.

В августе территорию вблизи одного из энергоблоков ЗАЭС атаковал беспилотник ВСУ. Инспекторы МАГАТЭ, присутствующие на станции, проинформированы о случившемся и посетили место падения снаряда. До этого башенная градирня была атакована двумя украинскими беспилотниками. Руководство ЗАЭС заявило, что градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения нет, происшествие не нарушило ситуацию с безопасностью на станции.