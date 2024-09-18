В СНТ на Уралмаше от взрыва гранаты погиб мужчина

В СНТ-25 на Уралмаше (Екатеринбург) произошел взрыв, в результате которого погиб 44-летний мужчина.

По данным СМИ, ссылающихся на осведомленный источник, трагедия произошла 17 сентября. На звук взрыва поспешили соседи, которые обнаружили изуродованное тело на качелях. После этого на место вызвали полицию и специалистов "Урал-Вымпел".

Там последние обнаружили осколки, предположительно, гранаты Ф-1 и скобу, которые забрали на экспертизу. Других взрывных устройств рядом не было. Откуда у погибшего граната предстоит выяснить следователям.

В СКР произошедшее пока не комментируют.