На Аллее почета авиации в Нижневартовске демонтировали опасные самолеты

В Нижневартовске на Аллее почета авиации демонтировали опасные самолеты, сообщает "Муксун".

Это деревянные макеты "Як", "Ил", "Ту", "Ан". Их приобрели в 2004 году, но со временем конструкции стали гнить. Вартовчане обеспокоены, что местная достопримечательность может полностью исчезнуть.

В аэропорту Нижневартовска сообщили, что в местах разломов и трещин устанавливали подпорки и крепежи. Но в мае часть макета все равно обрушилась.

"Решение о демонтаже принято с учетом того, что под "аллеей самолетов" проходит пешеходный тротуар – пассажиры, жители и гости города во время осмотров находятся под конструкциями, а это, в свою очередь, несет прямую угрозу жизни и здоровью граждан", – пояснили в авиагавани решение о демонтаже.