Замдиректора челябинской школы задержали после нападения ученика на сверстников

Заместитель директора школы №68 Челябинска и заместитель директора охранного предприятия задержаны после нападения школьника с молотком на сверстников, сообщает СУ СКР по региону.

Заместителю директора учебного учреждения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека).

Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту оказания частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ), в рамках которого задержан заместитель директора охранного предприятия. Ему также предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС России доставил троих детей из Челябинска в Москву на лечение. Пострадавшие будут проходить реабилитацию в одном из федеральных центров.

Нападение на школу произошло 16 сентября. Трое подростков, также преподаватель были госпитализированы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил правоохранительным органам, министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации и провести проверки во всех образовательных организациях. СКР начал расследование обстоятельств нападения на школу. Сообщалось, что имеются подозрения на психическое заболевание у школьника.