18 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге определена управляющая компания для новой школы в Пионерском

В Екатеринбурге для новой строящейся школы в Пионерском микрорайоне определена управляющая компания. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

В этом году застройщик завершит возведение новой общеобразовательной школы в Пионерском площадью более 22 тысяч квадратных метров. В здании на 90% выполнен монтаж инженерных сетей, в том числе, систем отопления, водоснабжения и канализации, полностью завершено остекление контура. Полным ходом идут фасадные работы и чистовая отделка внутренних помещений, а также благоустройство пришкольной территории. На площадке работает более 150 строителей.

"В спортивном ядре, расположенном во дворе школы, выполняется монтаж резинового покрытия. Его стойкость к перепадам температур и другим атмосферным воздействиям позволит круглогодично использовать территорию открытых кортов для волейбола, футбола и баскетбола. В основном здании идут чистовые отделочные работы, параллельно мы приступили к техническому оснащению пищеблока, который в этой школе занимает более 500 квадратных метров. Полностью выполнены работы по остеклению большого спортивного зала, ширина которого составляет 24 метра, в кровле на разных уровнях установлены зенитные фонари", - отметил руководитель проектов ГК "Атомстройкомплекс" Александр Мордвинов.

Школа на Советской в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Помимо строителей на объекте уже работают специалисты управляющей компании: они изучают техническое наполнение объекта и особенности размещения сетей. Строительство школы ведется с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), по условиям которого "Атомстройкомплекс" не только выполнит строительные работы, но и будет обеспечивать технологическую эксплуатацию объекта в течение пяти лет.

Школа на Советской в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Это уже вторая школа, которую "Атом" возьмет в техэксплуатацию – пилотным объектом стала школа №41, которая открылась в этом году в Верх-Исетском районе. В сотрудничестве с управлением образования Екатеринбурга "Атому" удалось максимально раскрыть потенциал инфраструктуры, реализованной в школе №41 – спортивные и хореографические залы, мультимедийные классы сегодня задействованы для дополнительного образования и продленки. Эксплуатацией школы на улице Советской будет заниматься та же организация, которая курирует школу №41.

Четырехэтажная школа по проекту рассчитана на 1500 человек и включает блоки для начальных и средних классов, общешкольную зону, где размещены современный актовый зал, библиотечный центр с коворкингом и мультимедийной аудиторией, спортивно-оздоровительный блок.

Теги: школа, Пионерский, строительство, здание, Екатеринбург


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