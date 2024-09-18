В Пыть-Яхе водители автобусов угрожают забастовкой из-за невыплаченной зарплаты

Прокуратура Пыть-Яха организовала проверку по факту отказа водителей автобусов выходить на городские маршруты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства на предприятии, требований при организации регулярных перевозок, а также исполнению заключенного контракта. По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как следует из информации, опубликованной в соцсетях, 17 сентября, сотрудники компании-перевозчика "ЗапСибАвто" начали распространять в мессенджерах сообщения, что транспорт не выйдет на маршруты в Пыть-Яхе. Работники объяснили свое решение тем, что их работодатель нарушает трудовой договор в части выплаты зарплат. Администрации города пришлось вмешаться в ситуацию, и пока автобусы ходят по прежнему расписанию - водители обещают продолжить работу до 20 сентября.