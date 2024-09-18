На TNF усомнились в экономической эффективности ИИ

Генеральный директор ГК "Цифра" Михаил Аронсон усомнился в экономической эффективности искусственного интеллекта (ИИ). Он высказался про это на сессии Промышленно-энергетического форума в Тюмени "ИИ в нефтегазе: идёт ли отрасль к новой технологической реальности?".

"С точки зрения рынка, денег у IT-сообщества не прибавляется. Сделать продукт, который удалось бы продать хотя бы 20 клиентам, не удалось", - сказал Аронсон.

Вместе с тем эксперты сессии обсуждали, что ИИ позволяет ускорить разработку запасов нефти. Если все этапы будут ускорены, добычу нефти можно начать раньше, и это - осязаемый эффект от использования ИИ. Человек же делает углублённый анализ того или иного процесса, когда он требуется.