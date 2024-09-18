Матвиенко: Движение чайлдфри необходимо запретить законодательно

Движение чайлдфри, участники которого выступают за отказ от того, чтобы заводить детей, нужно запретить законодательно, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Политик также отметила, что современный феминизм потерял всякую актуальность, на Западе он радикализировался и стал воинствующим.

"Это превратилось в противостояние и движение против мужчин, против традиционных ценностей. Теперь это и про какие-то гендеры, которых придумали уже больше 50», - сказала Матвиенко в интервью газете "Известия".

"Или, скажем, движение чайлдфри, которое, на мой взгляд, нужно запрещать законодательно", - добавила она.

В июне заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов сообщил о разработке законопроектов по недопущению распространения чайлдфри. Также он пообещал закрепить в толковом словаре русского языка понятие "традиционные ценности".

В прошлом году депутаты Курултая Республики Башкортостан повторно внесли в Госдуму законопроект о запрете распространения среди детей информации с пропагандой идеологии бездетности. Законопроект осенью 2022 года уже вносился в Госдуму, но Правительство его не поддержало, и документ отправили на доработку. В Совете по правам человека при президенте России также не поддержали законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Член СПЧ Ева Меркачева заявляла, что депутаты придумывают проблему.