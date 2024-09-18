Школы Екатеринбурга переводят на дистант из-за пневмонии

В Екатеринбурге сразу несколько школ переведут своих учеников на дистанционное обучение из-за участившихся случаев пневмонии среди детей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как оказалось, всего за 2 недели учебы заболели дети 14 классов МАОУ СОШ № 16. Их перевели на онлайн-обучение еще 14 сентября. К 18 сентября заболели школьники 47 классов в МАОУ СОШ № 19, 23, 79 и 181. С сегодняшнего дня они также на дистанте.

"В образовательных учреждениях, закрытых на карантин, проведены противоэпидемические мероприятия - текущая дезинфекция с применением кварцевания, проведено гигиеническое воспитание учеников и их родителей, которое включает в себя: представление подробной информации о внебольничной пневмонии, основных симптомах заболевания и мерах профилактики", - отчитались в горадминистрации.

Помимо этого, в других школах Академического района проводятся предупредительные меры: