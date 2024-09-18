Глава "СМЗ": на фоне изъятия активов акционеров завод развивается

Генеральный директор ОАО "Соликамский магниевый завод" Руслан Димухамедов в разговоре с журналистом Накануне.RU высказался о влиянии на работу предприятия изъятия акций его миноритарных акционеров.

"Сам факт изъятия акций я комментировать не могу. Как хозяйствующий субъект, могу сказать, что предприятие работает стабильно, штатно. Мы - часть государства, нашим акционером является Росатом - на 90%, которые попали в эту госкорпорацию. Мы чувствуем, что за нами стоит государство, можем строить будущее, прогнозировать развитие. У меня на предприятии всё замечательно, в будущее я смотрю с уверенностью", - сказал Димухамедов на полях Промышленно-энергетического форума в Тюмени.

По его словам, предприятие поддерживают региональные и федеральные власти. Одна из форм помощи - налаживание логистики, контактов с потребителями и поставщиками, поиск денег на развитие завода.

Напомним, в марте 2024 г. суд изъял акции СМЗ у частных инвесторов из-за незаконной приватизации эмитента. Это первое подобное решение в истории современной России. Суд обязал брокеров списать акции со счетов владельцев бумаг. Число акционеров, у которых могут изъять акции, составляло около 2 тыс.

Ранее обеспокоенность ситуацией с изъятием акций, законно купленных на рынке, выразили в Центральном банке России. "Изъяты бумаги, приобретенные на бирже, то есть законным путем: нас конечно беспокоит эта ситуация, это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития – сохранение этого доверия суперважно. Будем смотреть, что мы можем сделать", - заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ считает, что подобные ситуации могут отрицательно сказаться на поставленных президентом целях по удвоению объема российского фондового рынка.