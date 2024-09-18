На трассе М-5 "Урал" до конца сентября ограничат движение

На автодороге М-5 "Урал" будет ограничено движение до конца сентября 2024 года. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор".

Начиная с завтрашнего дня, 19 сентября, на трассе М-5 (подъезд к Екатеринбургу) на участке 184-185 км, 180-181 км в направлении Челябинска планируются работы по устройству слоев износа. Движение будет организовано по одной полосе. Водителей просят учитывать эту информацию.

Работы продлятся до 30 сентября. В случае нештатной ситуации на федеральных трассах можно обратиться в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ "Уралуправтодор" по телефону: 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.