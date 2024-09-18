Суд отложил вынесение приговора водителю, сбившему девять пешеходов в Благовещенске

В Благовещенске суд отложил вынесение приговора водителю, обвиняемому в совершении ДТП, при котором пять пешеходов погибли и четверо получили травмы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Амурской области.

Поясняется, что у суда, находящегося в совещательной комнате, возникли вопросы к подсудимому Евгению Бакарюкину, которые могут повлиять на вынесение приговора. В связи с этим суд возобновили судебное следствие.

Смертельное ДТП произошло вечером 14 июня. По данным Следственного комитета, на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Несколько человек, включая несовершеннолетних, погибли на месте. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).