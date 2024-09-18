Римского папу уличили в ереси

Католический епископ Джозеф Стрикланд обвинил в ереси римского папу-иезуита Франциска, который сказал, что все религии – это путь к Богу.

На днях Франциск в Сингапуре сказал, что религии – это лишь разные языки, так как Бог один. То есть поддержал экуменизм вместо христианства. Как подчеркивает Стрикланд, Франциск сделал явно еретическое заявление, так как, согласно христианству, путь к Богу лежит только через Христа.

"Отрицать это – значит отрицать католическую веру, это называется ересью", – написал он, напомнив катехизис самой Римо-католической церкви, который Франциск не принимает во внимание.

Протодиакон Владимир Василик отмечает, что позиция "все религии равны и ведут к Богу" давно известна. Это древний языческий синкретизм, который позже вылился в различные виды гностицизма и масонства. Франциск же открыто попирает первую заповедь и противоречит Христу. Он считает, что давно пора разорвать с Ватиканом всяческие отношения, который не просто строит "супермаркет религий", а создает сатанистический храм.

Историк Андрей Фурсов также говорит, что Ватикан строит единую мировую религию с римским понтификом во главе, которая к христианству не имеет отношения.