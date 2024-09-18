За зданием УрФУ в центре Екатеринбурга накрыли бордель со скрытыми камерами

В центре Екатеринбурга накрыли очередной бордель, правда, в этот раз с изюминкой. Клиентов "Бутик Отель №1" по улице Мамина-Сибиряка, 52 снимали скрытые камеры с микрофонами. О деталях рейда рассказал уральский общественник и координатор проекта "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.

Бордель располагался в жилом комплексе в пяти минутах от здания УрФУ имени Бориса Ельцина и Оперного театра. В том же здании находится уже настоящий отель "Вознесенский". Лишь по прибытии посетители узнавали, что переночевать в вычурных "номерах" можно только с "компанией", о чем команде общественника рассказал подставной клиент.

Во время рейда в помещении находились администратор и две секс-сотрудницы. Также были обнаружены камеры с микрофонами, спрятанные в углах комнат, жесткий диск с записями и телефон с порядка 1 тыс. контактов клиентов. Чукреев не исключает того факта, что у владельцев проститутошной может быть копия видео, с помощью которой клиентов могут шантажировать. При этом общественник сам заявляет о готовности опубликовать записи.

"Записи мы уже нашли и, думаю, скоро мы их опубликуем. Запомните, не посещайте такие салоны. Вас там снимают, а потом будут шантажировать и продавать видео. Ну а кто попался на это видео, извините, не надо было изменять", — заявил Чукреев.

Еще одной неожиданностью стала "крыша" одной из проституток. Общественник заявил, что девушка сразу же стала звонить своей подруге — некоему следователю из Омска, и консультироваться по моментам, связанным с задержанием. Из-за этого есть подозрения, что она может избежать наказания.

"Проститутка, которую поймали, стала оперативно звонить своей "крыше". Скорее всего она работает в Омске в органах МВД. Это мы обязательно проверим. Это что-то новое — будем следить. А вот сам бордель почти наверняка закроется — у влиятельных клиентов появится множество вопросов к его хозяевам, которые насобирали несколько гигабайтов компромата на постояльцев", - добавил Чукреев.

Напомним, что это не первый бордель в Екатеринбурге, который обнаружили недалеко от вуза. В мае таковым оказался с виду безобидный спа-салон возле корпусов общежитий Уральского государственного университета путей сообщения. По словам самих студентов, их однокурсники периодически заглядывали в заведение. В июле же накрыли еще два борделя – на этот раз недалеко от районной администрации и здания заксобрания Свердловской области.