18 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

Суд в Москве арестовал пентхаус жены директора компании по производству вакцин от COVID-19

Замоскворецкий суд Москвы арестовал пентхаус, который принадлежит супруге главы предприятия по производству вакцин от COVID-19 Евгения Маковского. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Всего арест наложили на две квартиры в жилом комплексе бизнес-класса в районе Фили на западе Москвы. Одна из квартир — пентхаус, расположена на последнем — 41-м — этаже здания и занимает площадь 168,7 квадратный метр. Такая квартира без отделки в этом же доме стоит в среднем 80 млн рублей. Вторая арестованная квартира находится в этом же доме, ее площадь ее 61 квадратный метр, она оценивается в 40 миллионов рублей.

Маковский находится в СИЗО с декабря 2023 года. По версии следствия, он, занимая должность и.о. директора ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательских институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов", пытался получить взятку 20 миллионов рублей от гендиректора ООО "Русбиофарм" Сергея Иссерса за продление договора на поставку вакцины от коронавируса "Конвасэл".

Ранее по уголовному делу о взятке в отношении бывшего заместителя начальника Центрального таможенного управления генерал Александра Беглова было арестовано имущество военного на десятки миллионов рублей. Так, под арест попали две квартиры в Одинцовском районе Подмосковья общей стоимостью 28 млн руб., автомобиль Volkswagen Tiguan 2011 г. выпуска (стоит 700 тысяч рублей) и другое имущество на 49 млн рублей.

Теги: Евгений Маковский, арест, пентхаус


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