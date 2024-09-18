18 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба &quot;Газпром нефти&quot;

В Югре министр энергетики РФ Сергей Цивилёв вручил правительственные награды сотрудникам "Газпром нефти"

Министр энергетики РФ Сергей Цивилёв во время своего визита в Ханты-Мансийск вручил почётные грамоты сотрудникам "Газпром нефти", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании. В торжественной церемонии принял участие председатель правления компании Александр Дюков.

Почётными грамотами в связи с достижением 180 млн тонн накопленной добычи на Южно-Приобском месторождении "Газпром нефти" в ХМАО-Югре, а также за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд были отмечены семь сотрудников "Газпромнефть-Хантоса". Среди награждённых – операторы технологических установок, инженеры-технологи, лаборанты, слесари-ремонтники и представители других профессий.

"Сегодня мы вручили правительственные награды людям, которые своей работой помогают обеспечивать нашу страну энергией и сырьем для промышленных предприятий, топливом для транспорта, теплом для наших домов. В наши дни, как и многие десятки лет назад, быть нефтяником – это почётная работа для тех, кто не боится трудностей и готов брать на себя большую ответственность. Давайте продолжать двигаться вперед и достигать новых вершин на пути энергетической независимости и процветания нашей страны", – рассказал министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилёв.

Помимо вручения правительственных наград, Сергей Цивилёв и Александр Дюков посетили технологические центры "Газпромнефть-Хантоса". Руководителям продемонстрировали цифровые продукты, которые помогают компании разрабатывать и добывать сложные запасы углеводородов, проектировать инфраструктуру и увеличивать эффективность добычи на зрелых месторождениях.

"За всеми достижениями и рекордами в нефтегазовой отрасли стоят конкретные люди. Благодаря профессионализму наших сотрудников, их готовности применять новые решения и предлагать идеи, наша компания является одним из лидеров российской нефтегазовой отрасли. Мы ценим вклад каждого члена команды в общий успех и постоянно создаём новые возможности для развития и раскрытия потенциала сотрудников "Газпром нефти", – подчеркнул председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков. 

Южно-Приобское месторождение было открыто в 1982 году. Из-за сложного геологического строения его южную часть начали разрабатывать лишь в 1999-м. В настоящее время Южно-Приобское месторождение вносит значительный вклад в общую добычу углеводородов "Газпром нефти". Этот актив – площадка для апробации и внедрения компанией новых технологий, повышающих эффективность нефтедобычи.

Теги: награды, Газпром нефть, Сергей Цивилёв, Александр Дюков


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