18 Сентября 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге осудили "химиков", у которых нашли более 11 кило наркотиков

Сегодня в Екатеринбурге огласили приговор по делу о незаконном производстве крупной партии наркотиков. Один из фигурантов на оглашение не пришел и был объявлен в розыск.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, Алексей Цветков и Григорий Вараксин оборудовали подпольную нарколабораторию в одном из домов в деревне Марамзина Белоярского городского округа. При обыске сотрудниками регионального управления ФСБ там было найдено более 11 килограммов синтетических наркотиков, лабораторное оборудование и химические реактивы.

Видео предоставлено Свердловским областным судом

Сами "химики" раскаялись в совершении преступлений, но не согласились с квалификацией. Оба настаивали на том, что производили наркотики якобы исключительно для себя. В итоге облсуд признал Цветкова виновным и назначил 19 лет в колонии строгого режима со штрафом в 200 тысяч рублей. Вараксин также признан виновным, он получил 16 лет "строгача" и выплатит штраф в 150 тысяч рублей.

Как уточнили в областном суде, Алексей Цветков на оглашение приговора не явился (находился на подписке о невыезде) и о причинах не сообщил. Поэтому суд вынес приговор в его отсутствие и объявил в розыск. Вараксин после оглашения был немедленно взят под стражу.

Теги: химики, суд, розыск, приговор


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