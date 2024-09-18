Новый скоростной поезд из Екатеринбурга в Челябинск запустят уже в декабре

В декабре из Екатеринбурга в Челябинск через Каменск-Уральский пустят новый скоростной поезд. Об этом заявил глава Среднего Урала Евгений Куйвашев.

"РЖД пошли нам навстречу, так как сегодня у людей есть потребность в быстром и комфортном перемещении, и мы это видим", – заявил губернатор на форуме современной журналистики "Вся Россия" в Сочи.

Там же он сообщил, что проект строительства путепровода на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган также уже получил положительное заключение Госэкспертизы. Власти региона постоянно контактируют с Правительством РФ и Росавтодором, обсуждая улучшение трассы.