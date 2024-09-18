В Нижнем Тагиле сносят пострадавший от взрыва газа дом на Сибирской

В Нижнем Тагиле начали снос дома на улице Сибирской, 81, который в августе частично обрушился после взрыва газа. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

Как рассказал он сегодня на своей странице в соцсети, рабочие приступили к демонтажу оставшейся части поврежденного дома.

"Накануне провели подготовительные мероприятия, чтобы обеспечить безопасность жителей микрорайона. Первым делом убираем с дома выступающие конструктивные элементы", - пояснил мэр.

Также он опубликовал короткое видео с места сноса. На кадрах видно, как экскаватор ломает ковшом балконы на втором этаже пятиэтажки.

Ранее стало известно, что пострадавший от взрыва газа дом на Сибирской был полностью расселен. В администрации Нижнего Тагила сообщали, что все собственники квартир получили выплаты на приобретение жилья.