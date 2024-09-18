Парламент Грузии принял закон о запрете пропаганды половых извращений

Парламент Грузии принял пакет законов, направленных на запрет пропаганды половых извращений и связанные с этим вопросы. Оппозиция демонстративно бойкотировала заседание.

Законы являются частью предвыборной программы партии "Грузинская мечта", которая позиционирует себя как защитника традиционных ценностей. Как сообщил председатель парламента Шалва Папуашвили, принятые законы устанавливают запрет на усыновление детей содомитами, "браки" содомитов, "смену пола", пропагандистские мероприятия на эту тему и т.п.

Законы должна подписать президент Саломе Зурабишвили, которая наверняка откажется это сделать, как уже было с законом об иностранных агентах. Тогда парламенту придется снова преодолеть ее вето, после чего закон вступит в силу.

Запад ранее выражал свое возмущение, а ЕС остановил евроинтеграцию Грузии.