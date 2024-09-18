18 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Синара-Девелопмент&quot;

В екатеринбургском кампусе УрФУ появится инновационный арт-объект "ЧАС ИКС"

Команда Urband под руководством Александра Титова стала победителем конкурса "Точка отсчета" по разработке концепции арт-объекта на территории кампуса УрФУ в районе Новокольцовский Екатеринбурга.

Проект "ЧАС ИКС" представляет собой новаторские часы. Их в планах установить между корпусами Института радиоэлектроники и информационных технологий и Института экономики и управления, которые сейчас возводятся в кампусе УрФУ. Учебные корпуса сдадут в эксплуатацию в 4 квартале 2025 года, сообщает пресс-служба компании "Синара-Девелопмент".

Арт-объект "ЧАС ИКС", который появится на территории кампуса УрФУ в районе Новокольцовский в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Синара-Девелопмент"

По словам Александра Титова, арт-объект подчеркнет образ университета как центра цифровой трансформации региона.

"Часы, состоящие из четырех колонн, показывают время с помощью движимых рамок. Без рамок штрихи на столбах выглядят как загадочные символы, но сквозь указатели, перемещающиеся по колоннам, формируется цифрой формат времени", — добавил Титов.

Генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев отметил, что строительство проходит согласно графику производства работ. На площадках каждый день трудится более одной тысячи человек, задействовано свыше 40 единиц техники. На объектах завершается возведение монолитных конструкций, идет утепление фасада, устройство кровли, монтаж внутренних инженерных систем.

Теги: УрФУ, кампус, арт-объект, новаторские часы, ЧАС ИКС


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