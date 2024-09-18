18 Сентября 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге планируют отстроить второй Академический к 2033 году

К 2033 году в Екатеринбурге должен появиться второй Академический район. Расположится он недалеко от Солнечного, в районе участка улиц Перспективной, Лучистой, ЕКАД и Полевского тракта. Об этом в своем Telegram-канале рассказал директор департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений города Руслан Габдрахманов.

По его словам, на площади в 471,5 га планируется построить 2,07 млн кв.м. жилья для 69 тыс. человек, площади и активные городские улицы, а также обустроить зоны акватории, озелененных территорий и транспортной инфраструктуры. Протяженность магистральной улично-дорожной сети составит 15,9 км. Из объектов образования, спорта и здравоохранения предусмотрено строительство:

  • более 10 дошкольных образовательных организаций;
  • более 5 школ;
  • выставочного зала, библиотеки-коворкинга;
  • амбулаторно-поликлинических учреждений и станций скорой помощи;
  • общественно-культурного центра с размещением театра, концертного зала и музея;
  • детской школы искусств на 550 мест;
  • физкультурно-оздоровительного комплекса и спортивной школы.

В микрорайоне также появятся трамвайное и пожарное депо, парк, станция городской электрички, торговый центр, объекты здравоохранения, библиотеки, скверы и здания для размещения административных объектов, в том числе ЗАГС, налоговая служба и другие.

Всю работу разделят на 17 этапов и две очереди. Первая продлится до 2026 года, а вторая - с 2026 по 2033 год.

"Уже прошло первое согласование архитектурного-градостроительного облика жилой группы. Думаю, до конца года будет выдано разрешение на строительство", - подытожил Руслан Габдрахманов.

Напомним, что о втором Академическом всерьез заговорили еще в 2021 году. Соглашение о развитии территории подписали представители группы компаний КОРТРОС и глава Среднего Урала Евгений Куйвашев на ПМЭФ-2021. В тот же год тогда еще первый замгубернатора, а ныне зампредседателя Комитета Совета Федерации Александр Высокинский заявил, что возведение "Второго Академического" потребует привлечения 400 млрд руб. частных инвестиций.

Теги: Екатеринбург, Академический, строительство


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