С бывшего зампреда правительства Прикамья взыскали почти 70 миллионов

Индустриальный районный суд Перми взыскал с бывшего вице-премьера Елены Лопаевой 67 млн руб., сообщает РБК Пермь.

С иском в суд обратился признанный потерпевшим в рамках уголовного дела о хищениях благотворительный фонд "Содействие-XXI век". Если решение вступит в законную силу, с ответчицы Лопаевой будет взыскиваться ущерб за хищение 67,69 млн руб.

В настоящий момент Елена Лопаева отбывает четырехлетний срок лишения свободы в хозотряде СИЗО-5 Пермь.