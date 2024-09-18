18 Сентября 2024
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Фото: Reuters/Lisi Niesner

СМИ: "Моссад" заложил взрывчатку в пять тысяч пейджеров "Хезболла"

Израильская разведка "Моссад" заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных ливанским движением "Хезболла", сообщает Reuters.

По данным источников агентства, движение заказало пейджеры у тайваньской компании Gold Apollo за несколько месяцев до взрывов. Три тысячи пейджеров активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение. Уточняется, что в устройствах могло быть спрятано до трех граммов взрывчатки, пишет РИА Новости.

Телеканал CNN сообщил, что подрыв принадлежащих членам движения "Хезболла" пейджеров в Ливане был организован израильской разведкой и военными.

17 сентября в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава минздрава страны Фирас Абъяд сообщил, что в результате пострадали более 4 тысяч человек, состояние 400 из них оценивается как критическое. Сообщается, что серьезно пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Хаменеи, он потерял один глаз. 11 человек погибли, включая 8-летнюю девочку. Также, по данным СМИ, погиб сын одного из лидеров "Хезболлы".

Напомним, ранее очередной виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке последовал после смерти лидера группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и убийства Фуада Шокра, одного из командиров военного крыла шиитского движения "Хезболла", в Бейруте. Иран, ХАМАС и "Хезболла" обвинили Израиль в случившемся и заявили, что не оставят это без ответа.

Теги: пейджеры, моссад, хезболла, ливан


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