18 Сентября 2024
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;ВымпелКом&quot;

85% старшеклассников близоруки - Касперская

Если раньше нормальным зрением считалось стопроцентное, то теперь, по статистике, почти 85% одиннадцатиклассников близоруки. Прежде всего это результат пагубного воздействия гаджетов, точнее, того огромного времени, которое на них тратят подростки. Об этом сказала президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская.
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По ее словам, гаджеты специально созданы так, чтобы привязывать к себе внимание человека. В результате человек бесконечно прокручивает ленту в смартфоне или играет в игрушку и не может остановиться. Гаджеты разрушают и физическое здоровье детей. Сидячий образ жизни в искривленном положении приводит к искривлению позвоночника и гиподинамии. В сети часто провоцируется асоциальное поведение. А многие родители уже годовалому ребенку дают смартфон. А по исследованиям психологов, если ребенку давать смартфон с очень раннего возраста, у него просто не формируется та область мозга, которая отвечает за воображение.

"Малышу все показывают в картинках. В будущем, читая книгу, ребенок не сможет себе представить описываемые события. Человечество не анализировало все это множество негативных последствий, прежде чем тотально погрузиться в смартфоны и взять курс на глобальную цифровизацию. Поэтому чем позже вы дали ребенку гаджет, тем лучше", - советует Касперская.

Она отмечает важную тенденцию: сложность и возможности ИТ-устройств постоянно растут, а вот уровень компетенции пользователей неуклонно падают, так как производители постоянно работают над тем, чтобы упрощать жизнь. То же самое касается ИТ-специалистов. Гаджеты становятся все более доступными и простыми, а как именно они работают, люди понимают все меньше. Поэтому неизбежно то время, когда понимать работу цифровых технологий будут единицы. Это сценарий вторичной дикости общества. Ведь уровень доверия к гаджетам только растет, потому что люди все меньше соображают и потому все больше доверяют искусственному интеллекту. То есть люди утрачивают знания, умения, навыки, полагаясь на гаджеты. Уже сегодня многие не могут найти маршрут без яндекс-карт, посчитать что-то в уме, даже писать нормально, без технологий автоматической коррекции.

Эксперт призывает людей сохранять все старые навыки и не передоверять их технологиям, как бы заманчиво это ни было.

О губительном влиянии гаджетов на умственное развитие детей получены многочисленные результаты. Общие выводы таковы: чем позже ребенок начинает с ними взаимодействовать, тем лучше. Они ослабляют память, внимание, концентрацию, нарушается осанка, со временем появляется лишний вес, повышается кровяное давление, нарушается сон и др.

Теги: гаджеты, дети, каталья касперская, цифровизация


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