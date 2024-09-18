На Урале банк заплатил 100 тысяч рублей за навязчивые звонки и SMS

На Среднем Урале банк заплатил 100 тысяч рублей штрафа за навязчивые звонки и сообщения с требованием вернуть долг.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, с заявлением в ведомство обратилась жительница Первоуральска. Она пояснила, что между ней и банком был заключен кредитный договор, по которому образовалась задолженность. После этого на сотовый телефон девушки стали поступать звонки и SMS-сообщения с требованием вернуть долг. За два месяца поступило 755 звонков и сообщений.

По итогам проверки заместителем руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области банк привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в 100 тысяч рублей.

Как отметили в ГУФССП, штраф уже оплачен в полном объеме.