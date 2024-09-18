Льва с золотыми яйцами от "Сима-ленда" установили у ККТ "Космос"

Гигантская скульптура льва с золотыми яйцами за авторством "Сима-ленда" все же переехала с Челябинского тракта обратно в Екатеринбург. Вчера ее уже начали собирать, а сегодня горожане увидели царя зверей во всей красе у входа в ККТ "Космос".

В "Космосе" о причинах установки не сообщают, сохраняя интригу. В СМИ же появилась информация о том, что скульптура каким-то образом связана с предстоящей "Народной премией", которая запланирована на 19 сентября и пройдет в ККТ.

Станет ли это новым домом Льва или после премии он снова переедет - пока достоверно неизвестно.