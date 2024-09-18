В Торопце Тверской области объявили частичную эвакуацию из-за атаки дронов

В городе Торопец Тверской области объявлена частичная эвакуация населения с территории, атакованной беспилотниками. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что на месте падения обломков БПЛА тушат пожар, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом.

По данным администрации Торопецкого муниципального округа, для эвакуации жителей подготовили автобусы, людей, в частности, вывозят в Западную Двину.

7 сентября на территории в Острогожском районе Воронежской области был сбит украинский беспилотник. В результате его падения возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы, началась детонация. Был объявлен режим ЧС, проводилась эвакуация жителей одного населенного пункта.