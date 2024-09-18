Мстил за обиды: на Урале подростку предъявили обвинение в покушении на убийство школьницы

Следователи предъявили обвинение 15-летнему подростку в покушении на убийство (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ) своей 12-летней соседки в селе Мостовское. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил, что в компании, где находилась пострадавшая, действительно издевались над обвиняемым: дразнили и "называли тем, кем в реальности не был". В тот вечер дети встретились на тропе в поле, но спокойно разойтись не получилось.

"Парень воспользовался сумерками и отсутствием прохожих свидетелей. Нанесенные ранее обиды, возможно, и побудили его вооружиться попавшимся под руку тяжелым предметом, чтобы осуществить разборку. Хлынувшая кровь на теле школьницы не остановила юношу. Упавшую девочку он взял за ноги, оттащил волоком в лесной массив и оставил на произвол судьбы, а сотовый телефон выбросил. Вернувшись в свое жилище, парень переоделся, а когда вскоре пропавшую объявили в розыск, вместе со взрослыми, в том числе с родителями девочки, отправился, словно не при делах, на ее поиски", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сейчас врачи лучшей детской больницы области предпринимают необходимые меры, чтобы спасти девочку. Она уже прооперирована и находится в медикаментозной коме под искусственной вентиляцией легких. Подозреваемый начал сотрудничать с силовиками и дал признательные показания. С участием подростка была проведена проверка показаний на месте преступления, в ходе которой он в деталях рассказал о произошедшем.

Раскрытие этого резонансного преступления находилось на личном контроле главы свердловской полиции генерал-лейтенанта Александра Мешкова. Орудие преступления и другие важные вещдоки уже обнаружены.