В Нижнем Тагиле пройдут двухдневные учения по пресечению терактов

На Среднем Урале пройдут двухдневные учения с участием силовых структур.

Как сообщает антитеррористическая комиссия Свердловской области в своем Telegram-канале, учения пройдут 18 и 19 сентября. Они направлены на отработку действий по пресечению террористических актов, ликвидации и минимизации их последствий на объектах пенитенциарной системы и социальной инфраструктуры.

Мероприятия пройдут на территории Нижнего Тагила. Учения продлятся до вечера 19 сентября.

В УФСБ по Свердловской области просят жителей соблюдать спокойствие и при необходимости оказывать содействие представителям силовых структур.