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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

У импортеров возникли проблемы с платежами через банки Турции

Импортеры опять жалуются на проблемы с платежами через Турцию.

Банки этой страны пользуются высоким спросом у российского бизнеса для транзита платежей в другие страны, в том числе Европу. Давление оказывается с двух сторон – от турецких и европейских кредитных учреждений, которые подстраивают свой комплаенс под меняющиеся реалии.

Об этом сообщили импортеры и посредники. Турецкие банки стали больше опасаться санкций, а их банки-корреспонденты стали предъявлять повышенные требования к транзитным платежам, сообщают "Ведомости".

В мае банки Турции пообещали расширить прием платежей из России, включив в "зеленый список" ряд категорий товаров. Договоренности с местными организациями были достигнуты, но трансакции по новому перечню еще не принимаются.

Теги: Турция, банки, платежи, санкции


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Ранее 28.05.2024 08:17 Мск Турецкие банки пообещали расширить прием платежей из России

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