18 Сентября 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Увеличилось количество жалоб на завышенные платежки за ЖКУ

Россияне в 2024 году стали чаще, чем в прошлом, обращаться в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) с жалобами на завышенные начисления за жилищно-коммунальные услуги и техобслуживание домов.
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Также среди претензий граждан - протечки труб и крыш, несвоевременное их устранение. Отмечаются проблемы с уборкой подъездов и дворов, вывозом бытовых отходов. По словам юристов, потребители могут в суде потребовать перерасчет за коммунальные услуги, например, при проблемах с трубами — для управляющих компаний и расчетно-кассовых центров установлены соответствующие штрафы.

С последствиями обветшания труб или крыши чаще всего сталкивались жители Новосибирска (49%), Челябинска (47%), Самары (44%), Красноярска (43%), Екатеринбурга (43%), Уфы (42%) и Воронежа (40%). Наиболее плачевная ситуация отмечается в Красноярске (об увеличении числа протечек за последние три года сообщили 51% респондентов из этого города), Нижнем Новгороде и Омске (50%), Воронеже (48%) и Волгограде (40%).

Согласно Жилищному кодексу, штраф за нарушение порядка расчета платы за коммунальные услуги должен составлять 50% от величины превышения. Если неправильный расчет размера платы произвел расчетно-кассовый центр (РКЦ), то штраф выплачивает управляющая организация. Но после выплаты штрафа она может истребовать эту сумму от РКЦ, сообщают "Известия".

Тем временем, правительство РФ закручивает гайки в тарифной политике. ФАС спустила в региональные энергетические комиссии требования по ужесточению дифференцированных тарифов для населения. В директиве содержатся указания по сокращению ценовых диапазонов, иными словами, чем больше потребляет домовладение, тем выше будет платеж. Регуляторы на местах отмечают, что требования не сопровождаются методическими указаниями, и принятие решения полностью отдано на откуп властям субъектов. В регионах опасаются, что такая политика может привести к росту социального напряжения, при этом, не решив изначально заложенную задачу по снижению перекрестного субсидирования.

Теги: ЖКУ


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