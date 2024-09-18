18 Сентября 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минэк прогнозирует увеличения зарплат россиян более чем на треть за четыре года

Среднемесячные номинальные заработные платы россиян (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок) вырастут на 35% за четыре года с 88 тыс. 285 руб. в 2024 году до 119 тыс. 296 руб. в 2027 году.

Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на ближайшую трехлетку, который подготовили в Минэкономразвития. В текущем году номинальные зарплаты вырастут на 17,9% по сравнению с прошлым годом (74 тыс. 854 руб.), при этом в последующие годы темпы их роста замедлятся.

В 2025 году среднемесячная зарплата составит 99 тыс. 952 руб. (+13,2%), в 2026 году – 110 тыс. 169 руб. (+10,2%), а к 2027 году – 119 тыс. 296 руб. (+8,3%).

В новом прогнозе ведомство значительно пересмотрело свои апрельские оценки. Весной ожидалась среднемесячная заработная плата в 2024 году на уровне 84 тыс. руб., в 2025 году – 90 тыс. руб., а в 2026 году – 97 тыс. 39 руб. Прогноз на 2027 год предполагал средние зарплаты на 15 тыс. 893 руб. ниже – 103 тыс. 403 руб., сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что в России гонка зарплат постепенно подходит к концу. В 2025 году их рост замедлится в два раза, до 9%. Это случится после рекордного с 2008 года увеличения жалованья в 2024 году — на 16%, следует из прогноза опрошенных Банком России аналитиков. Они считают, что у компаний заканчиваются ресурсы для привлечения и удержания работников.

Теги: Минэк, зарплаты


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