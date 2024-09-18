Таксистам-частникам могут упростить прохождение медосмотра и ТО

Таксистам, работающем в частном порядке, предложено упростить прохождение медосмотра и технического осмотра.

Министерство транспорта России, профсоюзы, профильные общественные организации направили в Госдуму соответствующие поправки в закон "О такси. Обследование будут проводить в онлайне, а состояние машины водители оценят самостоятельно — "на глаз".

Поправки будут обсуждаться на круглом столе в Госдуме 19 сентября. В настоящее время действующие нормы закона фактически вводят запрет на работу в такси частным водителям, сообщают "Известия".

К концу года дефицит таксистов в России составит 130 тысяч человек. Это связано с ужесточениями миграционной политики государства и регулированием в такси. Из-за этого водители переходят в другие сферы с сопоставимыми доходами.